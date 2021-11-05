Премьера альбома "30" состоится 19 ноября.

33-летняя британская поп-певица Адель выложила в сеть видео с кадрами, не вошедшими в официальный клип на песню "Easy On Me".

Видео с забавными кадрами, где Адель улыбается, повторяет сцену дважды, прижмуривается из-за листов, буквально летевших в лицо, появилось на официальном YouTube-канале звезды.

Ролик стал своеобразным дополнением к основному клипу "Easy On Me" режиссера Ксавье Долана, премьера которого состоялась три недели назад.

Пользователи доброжелательно отнеслись к здоровой самокритике певицы.

Королева шуток

Смех Адель такой заразительный

У Адель удивительные голос и красота

Ее смех заразителен! День начался замечательно. В восторге от альбома.

Адель: пишет щемящую музыку. Также Адель: не может вставить кассету после 30 дублей

Все: Адель всегда добрая и нежная. Пальто: хорошо, время доказать, что они не правы! *Злобный смех

Какая же эта девушка настоящая! Каждый, кто умеет смеяться над собой, стоит того, чтобы его слушать.

Обожаю эти ляпы! Показывают, какая же Адель забавная и смешная!

Easy On Me вошла в новый альбом Адель "30", который выйдет в ноябре этого года. Как и предыдущие альбомы, этот назван в честь возраста певицы.

Предыдущий альбом "25" вышел в 2017-м, после чего Адель на определенный период отказалась от сцены из-за поврежденных голосовых связок. Это время звезда посвятила маленькому сыну.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова