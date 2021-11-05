33-летняя британская поп-певица Адель выложила в сеть видео с кадрами, не вошедшими в официальный клип на песню "Easy On Me".
Видео с забавными кадрами, где Адель улыбается, повторяет сцену дважды, прижмуривается из-за листов, буквально летевших в лицо, появилось на официальном YouTube-канале звезды.
Ролик стал своеобразным дополнением к основному клипу "Easy On Me" режиссера Ксавье Долана, премьера которого состоялась три недели назад.
Пользователи доброжелательно отнеслись к здоровой самокритике певицы.
- Королева шуток
- Смех Адель такой заразительный
- У Адель удивительные голос и красота
- Ее смех заразителен! День начался замечательно. В восторге от альбома.
- Адель: пишет щемящую музыку. Также Адель: не может вставить кассету после 30 дублей
- Все: Адель всегда добрая и нежная. Пальто: хорошо, время доказать, что они не правы! *Злобный смех
- Какая же эта девушка настоящая! Каждый, кто умеет смеяться над собой, стоит того, чтобы его слушать.
- Обожаю эти ляпы! Показывают, какая же Адель забавная и смешная!
Easy On Me вошла в новый альбом Адель "30", который выйдет в ноябре этого года. Как и предыдущие альбомы, этот назван в честь возраста певицы.
Предыдущий альбом "25" вышел в 2017-м, после чего Адель на определенный период отказалась от сцены из-за поврежденных голосовых связок. Это время звезда посвятила маленькому сыну.
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