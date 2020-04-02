Сериалы "Вампирские войны" и "Лига Октября" закрылись после первых сезонов

Сериал "Вампирские войны" вышел в декабре 2019 года, но, судя по всему, не оправдал ожиданий стримингового сервиса.

Новый сериал Netflix "Вампирские войны" (V-Wars) с Йеном Сомерхолдером закрыли после выхода первого сезона.

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Сериал вышел в декабре 2019 года, но, судя по всему, не оправдал ожиданий стримингового сервиса, сообщает The Hollywood Reporter. "Вампирские войны" являются экранизацией графического романа Джонатана Мэйберри и рассказывают о том, как человечество вступает в противостояние с вампирами. Йен Сомерхелдер перевоплотился в доктора Лютера Суонна, лучший друг которого заразился таинственным вирусом.

Источники сообщают, что Netflix и Сомерхолдер ведут переговоры о возможном участии в других проектах.

Та же участь постигла и научно-фантастический сериал "Лига Октября". Сериал, премьера которого состоялась в январе 2020 года, также закрылся.

В основе сюжета сериала также лежит комикс. Он повествует о семье охотников на монстров, которые скрывают свою сущность.

Причиной закрытия сериалов стали их низкие рейтинги. В Netflix считают, что прибыли лучше направить на съемки новых проектов.

Как сообщал УНИАН, Netflix на фоне пандемии уже закрыл после первого сезона сериал "Мессия".