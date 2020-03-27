"Наша бразильская остановка": DakhaBrakha презентовали новый альбом Alambari
11:53, 27 марта 2020Кино и музыка
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Над новой пластинкой музыканты работали в Бразилии.
В альбоме 9 треков / facebook.com/DakhaBrakha
Украинская фольклорная группа DakhaBrakha впервые за последние четыре года выпустила новый альбом Alambari.
Читайте такжеЛеди Гага отложила выход нового альбома«Alambari – наша бразильская остановка на этом маршруте. И, хотя в этом материале нет чисто бразильской аутентики, кто знает, как территория и местность повлияли на нас во время записи. Итак, наше путешествие продолжается!» – говорится в сообщении группы на их странице в Facebook.
В альбом вошло 9 треков. Над новой пластинкой музыканты работали в Бразилии.
«Конечно, мы думали, что презентуем новый альбом в более привычной и спокойной атмосфере, но даже карантин никоим образом не помешает наконец представить этот материал в полном объеме», – рассказали в группе.
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