"Наша бразильская остановка": DakhaBrakha презентовали новый альбом Alambari

Над новой пластинкой музыканты работали в Бразилии.

Украинская фольклорная группа DakhaBrakha впервые за последние четыре года выпустила новый альбом Alambari.

Читайте такжеЛеди Гага отложила выход нового альбома«Alambari – наша бразильская остановка на этом маршруте. И, хотя в этом материале нет чисто бразильской аутентики, кто знает, как территория и местность повлияли на нас во время записи. Итак, наше путешествие продолжается!» – говорится в сообщении группы на их странице в Facebook.

В альбом вошло 9 треков. Над новой пластинкой музыканты работали в Бразилии.

«Конечно, мы думали, что презентуем новый альбом в более привычной и спокойной атмосфере, но даже карантин никоим образом не помешает наконец представить этот материал в полном объеме», – рассказали в группе.

Ранее УНИАН сообщал, что группа MOZGI выпустила новую песню о карантине.