цей матеріал доступний українською

"Цифровой рай" в будущем: вышел трейлер нового сериала от создателя "Офиса" (видео)

13:31, 19 марта 2020
Кино и музыка
25 0
Сериал "Загрузка" выйдет на Amazon Prime / скриншот

Читайте такжеСъемки продолжения легендарного сериала "Друзья" отложили из-за коронавирусаРолик размещен на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Действие ленты разворачивается в будущем, где сознание человека, который находится на грани смерти, можно загрузить в среду виртуальной реальности.

В центре сюжета оказывается парень по имени Натан (Робби Амелл). Он попадает в аварию, после чего его сознание и загружают в этот цифровой рай.

Премьера сериала должна состояться на Amazon Prime 1 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериал