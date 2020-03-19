"Цифровой рай" в будущем: вышел трейлер нового сериала от создателя "Офиса" (видео)
13:31, 19 марта 2020Кино и музыка
25 0
Премьера сериала запланирована на 1 мая.
Сериал "Загрузка" выйдет на Amazon Prime / скриншот
Amazon опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Загрузка» от создателя популярного «Офиса» Грега Дэниелса.
Читайте такжеСъемки продолжения легендарного сериала "Друзья" отложили из-за коронавирусаРолик размещен на YouTube-канале Amazon Prime Video.
Действие ленты разворачивается в будущем, где сознание человека, который находится на грани смерти, можно загрузить в среду виртуальной реальности.
В центре сюжета оказывается парень по имени Натан (Робби Амелл). Он попадает в аварию, после чего его сознание и загружают в этот цифровой рай.
Премьера сериала должна состояться на Amazon Prime 1 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter