"Цифровой рай" в будущем: вышел трейлер нового сериала от создателя "Офиса" (видео)

Премьера сериала запланирована на 1 мая.

Amazon опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Загрузка» от создателя популярного «Офиса» Грега Дэниелса.

Читайте такжеСъемки продолжения легендарного сериала "Друзья" отложили из-за коронавирусаРолик размещен на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Действие ленты разворачивается в будущем, где сознание человека, который находится на грани смерти, можно загрузить в среду виртуальной реальности.

В центре сюжета оказывается парень по имени Натан (Робби Амелл). Он попадает в аварию, после чего его сознание и загружают в этот цифровой рай.

Премьера сериала должна состояться на Amazon Prime 1 мая.