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Престижную музыкальную премию отложили из-за коронавируса

16:48, 18 марта 2020
Кино и музыка
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Престижная музыкальна премия отменена \ sportsbettingexperts.com

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Как сообщается на сайте Billboard, новую дату и место проведения шоу объявят в ближайшем будущем.

"В соответствии с правилами, установленными должностными лицами здравоохранения, и для обеспечения здоровья и безопасности наших артистов, поклонников, гостей и персонала - мы откладываем Billboard Music Awards. На протяжении более двух десятилетий, Billboard награждает лучших в музыке и мы с нетерпением ждем возможности поздравить невероятных артистов, которые возглавили чарты за последний год", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский вещательный союз заявил о том, что песенный конкурс Евровидение в этом году не состоится из-за коронавируса.

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Теги: #премия#коронавирус