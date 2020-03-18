Престижную музыкальную премию отложили из-за коронавируса

Новую дату и место проведения шоу объявят в ближайшем будущем.

Премия Billboard Music Awards-2020, которая должна была состояться 29 апреля, была отложена из-за коронавируса.

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Как сообщается на сайте Billboard, новую дату и место проведения шоу объявят в ближайшем будущем.

"В соответствии с правилами, установленными должностными лицами здравоохранения, и для обеспечения здоровья и безопасности наших артистов, поклонников, гостей и персонала - мы откладываем Billboard Music Awards. На протяжении более двух десятилетий, Billboard награждает лучших в музыке и мы с нетерпением ждем возможности поздравить невероятных артистов, которые возглавили чарты за последний год", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский вещательный союз заявил о том, что песенный конкурс Евровидение в этом году не состоится из-за коронавируса.