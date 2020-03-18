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Премьеру "Черной вдовы" от Marvel перенесли из-за коронавируса

10:46, 18 марта 2020
Кино и музыка
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Новые даты проката пока не огласили / Фото: скриншот

Фильм о супершпионке Наташе Романофф со Скарлетт Йоханссон "Черная Вдова" от Marvel из-за эпидемии коронавируса отложен на неопределенный срок.

Об этом сообщает Deadline.

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Фильм о становлении героини Скарлетт Йоханссон стал еще одной жертвой в длинном списке COVID-19. До этого было остановлено производство продолжения "Аватара", экранизации игры Uncharted, новой "Матрицы" и других проектов.

Картина должна пролить свет на многие темные пятна в биографии шпионки Наташи Романофф. А еще там должен появиться Дэвид Харбор в роли Алексея Шостакова, он же Красный Страж.

В Украине фильм старт фильма в прокате был назначен на 30 апреля. 

Также переносится еще один из самых ожидаемых фильмов года - "Женщина в окне".

Новые даты проката пока не огласили.

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Теги: #фильм Marvel