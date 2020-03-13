Disney перенесла премьеры фильмов "Мулан", "Новые мутанты" и "Оленьи рога"

Премьеры картин перенесены на неопределенный срок.

Студия Disney перенесла на неопределенный срок премьеры фильмов "Мулан", "Новые мутанты" (20th Century Studios), а также "Оленьи рога" (Fox Searchlight) из-за коронавируса.

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В заявлении говорится, что картины выйдут в этом году, однако точных дат пока нет, сообщает deadline. "Мы хотели, чтобы вы знали, что мы откладываем релизы "Мулан", "Новых мутантов" и "Оленьих рог" из-за предосторожности. Мы рассматриваем новые потенциальные даты релиза 2020 года, которые будут объявлены позже", - говорится в заявлении.

Фильм "Мулан" должен был выйти в Украине 26 марта, "Новые мутанты" - 2 апреля, а "Оленьи рога" - 16 апреля.

Как сообщал УНИАН, самую громкую премьеру года - фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вынуждено перенесли из-за коронавируса. Выход фильма, который должен был состоятся в апреле, отложили на полгода. По прогнозам, убытки из-за переноса даты составят около $30 млн.

Кроме того, Sony изменила дату выхода анимационного фильма "Кролик Петрик 2". Также Джон Красински сообщил о переносе премьеры "Тихого места 2". Премьеру самого ожидаемого фильма 2020-го - "Форсаж 9" перенесли на год. Новая дата старта фильма в американском прокате назначена на 2 апреля 2021 года.