Оззи Осборн выпустил клип на песню, записанную с Элтоном Джоном

Композиция вошла в новый одноименный альбом Ordinary Man.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, выпустивший ранее клип на песню Straight To Hell, представил новую работу - музыкальное видео на сингл Ordinary Man, записанный совместно с певцом Элтоном Джоном. В записи также принял участие Slash.

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Композиция вошла в новый одноименный альбом Ordinary Man, релиз которого состоялся 21 февраля, передает 112.ua.

Как сообщал УНИАН, из-за травмы Оззи Осборн вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.