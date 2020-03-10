В странах Ближнего Востока запретили мультфильм "Вперед" из-за ЛГБТ-персонажа
15:35, 10 марта 2020Кино и музыка
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В частности, мультфильм не покажут в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.
В одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке / скриншот
В четырех странах Ближнего Востока запретили показ семейного мультфильма Disney «Вперед» из-за того, что в нем есть ЛГБТ-персонаж.
Читайте также"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов мартаОб этом пишет ВВС.
В частности, мультфильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.
Первый ЛГБТ-персонаж, который официально появился в новинках Disney и Pixar, озвучивала актриса Лина Вейт.
Отмечается, что в одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке.
Ранее УНИАН публиковал обзор, каким получился новый мультфильм «Вперед» от Disney и Pixar.
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