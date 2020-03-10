В странах Ближнего Востока запретили мультфильм "Вперед" из-за ЛГБТ-персонажа

В частности, мультфильм не покажут в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.

В четырех странах Ближнего Востока запретили показ семейного мультфильма Disney «Вперед» из-за того, что в нем есть ЛГБТ-персонаж.

Читайте также"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов мартаОб этом пишет ВВС.

В частности, мультфильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.

Первый ЛГБТ-персонаж, который официально появился в новинках Disney и Pixar, озвучивала актриса Лина Вейт.

Отмечается, что в одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке.

Ранее УНИАН публиковал обзор, каким получился новый мультфильм «Вперед» от Disney и Pixar.