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В странах Ближнего Востока запретили мультфильм "Вперед" из-за ЛГБТ-персонажа

15:35, 10 марта 2020
Кино и музыка
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В одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке / скриншот

Читайте также"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов мартаОб этом пишет ВВС.

В частности, мультфильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии.

Первый ЛГБТ-персонаж, который официально появился в новинках Disney и Pixar, озвучивала актриса Лина Вейт.

Отмечается, что в одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке.

Ранее УНИАН публиковал обзор, каким получился новый мультфильм «Вперед» от Disney и Pixar.

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Теги: #мультфильм