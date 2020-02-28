"Вперед": каким получился новый мультфильм от Disney и Pixar (обзор)

Действие фильма разворачивается в волшебном мире, населённом эльфами, троллями, кентаврами и другими существами.

5 марта в украинский прокат выходит совместный мультфильм от Disney и Pixar. УНИАН уже посмотрел новинку и спешит поделиться впечатлениями.

Во-первых, надо сказать, что от студии Pixar всегда ждешь чего-то особенного. В отличие от других анимационных студий, Pixar из года в год радует свежей историей с оригинальным сюжетом и новыми героями. Ведь, согласитесь, бесконечные римейки и сиквелы уже порядком надоели. От Pixar же ждешь добротную сказку со смыслом и моралью в конце.

Читайте такжеВ украинский прокат вышел фильм "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры"В этом смысле «Вперед» не подвел. Сюжет у мультфильма весьма оригинальный. Действие фильма разворачивается в волшебном мире, населённом эльфами, троллями, кентаврами и другими существами. Когда-то их мир переполняла магия, но со временем всё стало иначе, и теперь существа живут обычной жизнью. Мама двоих братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфут дала им волшебный посох, который им завещал их папа, работавший бухгалтером, перед своим исчезновением, когда им обоим исполнится 16. При помощи волшебного камня в этом посохе братья смогут вернуть своего отца на одни сутки. В итоге удалось вернуть только нижнюю часть его тела, и братья отправляются в путешествие по необычным местам, чтобы вдоволь насладится одним днём с папой. И в этом приключении они также выяснят, куда подевалась магия из их мира.

Читайте также"Ричард Джуэлл": каким получился новый фильм Клинта Иствуда о теракте на Олимпиаде (обзор)Мультфильм снят очень динамично. На протяжении почти двух часов картины герои проходят квест, который забрасывает их на самые разные локации, и следить за развитием сюжета очень интересно. По началу сюжет развивается довольно медленно, но во второй половине фильма закручивается все быстрее и быстрее.

Герои в мультике, не смотря на его философский и даже немного грустный подтекст, довольно смешные и веселые. Особенно весело наблюдать за одним из центральных персонажей картины – воительницей Мантикорой и злобными феечками-байкерами. Преимущественно унылый в картине разве что главный герой – Йен, который получился несколько шаблонным-такой себе совершенно непримечательный, выросший без отца мальчик, который при этом. Разумеется, обладает скрытым талантом, способным изменить мир.

Конечно, есть в мультфильме место и для того, чтобы посмеяться, и чтобы взгрустнуть. Особо чувствительный зритель может даже пустить слезу.

В целом создатели постарались сделать мультфильм интересным не только детям, но и взрослым. В картине поднимаются такие серьезные темы, как потеря веры в чудо и просиживание штанов на нелюбимой работе вместо стремления к делу всей жизни. Но лейтмотивом, конечно, являются детско-родительские отношения.

Мультфильм получился очень красочным, с отличной рисовкой, и, конечно, заслуживает очередной высокой оценки для Disney и Pixar.

Ольга Броскова