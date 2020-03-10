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Крупнейший музыкальный фестиваль мира переносят на полгода из-за коронавируса - СМИ

10:28, 10 марта 2020
Кино и музыка
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Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию / Фото УНИАН

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Об этом во вторник, 10 марта, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится "Коачелла", были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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Теги: #музыка#фестиваль