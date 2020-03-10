Крупнейший музыкальный фестиваль мира переносят на полгода из-за коронавируса - СМИ

Фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств Coachella переносят на 6 месяцев из-за вспышки смертельного коронавируса.

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Об этом во вторник, 10 марта, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится "Коачелла", были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Организаторы "Коачеллы" пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.