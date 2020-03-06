Крис Эванс исполнит главную роль в фильме о Бермудском треугольнике
Анонсированный несколько лет назад проект студии Skydance "Бермудские острова", обзавелся режиссером в лице Скотта Дерриксона ("Доктор Стрэндж").
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Главную роль в фильме сыграет Крис Эванс, сообщает Variety.
Фильм расскажет о загадочной зоне в Атлантическом океане, получившей название Бермудский треугольник. На протяжении долгих лет оказывавшиеся там корабли и самолеты бесследно исчезали. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.
О дате выхода фильма пока не сообщается.
Изначально режиссером фильма должен был стать Сэм Рэйми, поэтому выходит, что постановщики поменялись проектами, так как в настоящий момент Рэйми занят производством сиквела "Доктора Стрэнджа".