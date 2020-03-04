Участница Евровидения-2018 Самойлова заявила, что Россия подставила ее на конкурсе

По словам Самойловой, она до последнего не знала, что решение Первого канала не изменится и поедет именно она.

Участница Евровидения-2018 от России Юлия Самойлова заявила, что ей не дали времени на подготовку своего номера для выступления в конкурсе.

Об этом она рассказала в интервью для шоу "Слушай, расскажи!", пишет "СтарХит".

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Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в 2017 году, однако тогда девушка не смогла участвовать, и ей пообещали, что она поедет на конкурс в 2018 году. Впрочем после этого, по словам Юлии, представители Первого канала с ней больше не связывались.

"Мне сказали об этом и пропали почти на год. До февраля месяца. Было неприятно. Я не понимала, чем заниматься. Не понимала – собирать команду или не собирать. Когда я звонила спросить, а когда будет песня, мне отвечали: "Юля, все будет, не переживай". И только в феврале мне представили ту самую композицию", – вспоминает Самойлова.

По ее словам, как раз в то время она перенесла операцию и ей требовался год на реабилитацию, но она все равно согласилась участвовать в конкурсе. Однако подготовить свое выступление тщательно Самойловой не дали – была всего одна репетиция.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении 2020 Россию представит фриковая группа Little Big. От Украины на конкурс поедет группа Go-A.