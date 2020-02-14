Британский певец Сэм Смит выпустил клип на песню To Die For
14:31, 14 февраля 2020Кино и музыка
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Песня вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого намечен на 1 мая.
Композиция вошла в одноименный альбом музыканта \ скриншот с видео
Британский певец Сэм Смит презентовал видеоработу на песню To Die For.
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Композиция вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого состоится 1 мая.
В новом ролике показан грустный и одинокой манекен, который провожает взглядом счастливых покупателей и прохожих и мечтает влюбиться. Режисером видеоклипа выступил Грант Сингер.
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