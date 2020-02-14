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Британский певец Сэм Смит выпустил клип на песню To Die For

14:31, 14 февраля 2020
Кино и музыка
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Композиция вошла в одноименный альбом музыканта \ скриншот с видео

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Композиция вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого состоится 1 мая.

В новом ролике показан грустный и одинокой манекен, который провожает взглядом счастливых покупателей и прохожих и мечтает влюбиться. Режисером видеоклипа выступил Грант Сингер.

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Теги: #певец#клип#песня