Британский певец Сэм Смит выпустил клип на песню To Die For

Песня вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого намечен на 1 мая.

Британский певец Сэм Смит презентовал видеоработу на песню To Die For. Читайте такжеКамила Кабельо выпустила клип на песню My Oh My Композиция вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого состоится 1 мая. В новом ролике показан грустный и одинокой манекен, который провожает взглядом счастливых покупателей и прохожих и мечтает влюбиться. Режисером видеоклипа выступил Грант Сингер.

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