Рэпер Lil Nas X представил клип на ремикс-трек Rodeo
16:11, 07 февраля 2020Кино и музыка
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Оригинальная композиция вошла в мини-альбом Lil Nas X под названием Old Town Road.
Оригинальная композиция вошла в мини-альбом Lil Nas X \ скриншот с видео
Американский рэпер Lil Nas X, песня которого Old Town Road побила 24-летний рекорд Мэрайи Кэри в чарте Billboard Hot 100, выпустил клип на ремикс-трек Rodeo, записанный вместе с другим рэп-исполнителем - Nas.
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Оригинальная композиция вошла в мини-альбом Lil Nas X под названием Old Town Road.
В видеоролике много отсылок к клипу Thriller Майкла Джексона, сериалу "Баффи - истребительница вампиров", "Блэйду", передает 112.ua.
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