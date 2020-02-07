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Рэпер Lil Nas X представил клип на ремикс-трек Rodeo

16:11, 07 февраля 2020
Кино и музыка
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Оригинальная композиция вошла в мини-альбом Lil Nas X \ скриншот с видео

Американский рэпер Lil Nas X, песня которого Old Town Road побила 24-летний рекорд Мэрайи Кэри в чарте Billboard Hot 100, выпустил клип на ремикс-трек Rodeo, записанный вместе с другим рэп-исполнителем - Nas. 

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Оригинальная композиция вошла в мини-альбом Lil Nas X под названием Old Town Road.

В видеоролике много отсылок к клипу Thriller Майкла Джексона, сериалу "Баффи - истребительница вампиров", "Блэйду", передает 112.ua.

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Теги: #клип#музыкант