Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2020 года

В то же время победителей в номинации «Киноискусство» в этом году нет.

Комитет по Национальной премии Украины имени Т.Г. Шевченко определил лауреатов премии 2020 года.

Об этом сообщает Суспільне.

В номинации «Литература» победителями стали Марианна Кияновская с книгой стихов «Бабий Яр. Голосами» и Тарас Прохасько со сборником эссе «Так, але...».

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Лауреатом номинации «Публицистика, журналистика» стала военная корреспондентка Евгения Сходно с книгой «Дівчата зрізають коси» – воспоминания 25 женщин, принимавших участие в войне на Донбассе в 2014-2018 годы.

Известная группа «ДахаБраха» с альбомом «Путь» (2016) получил премию в номинации «Музыкальное искусство», а победителем в «Визуальном искусстве» стал проект «Карусель» Александра Гляделова. Автор объединяет фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включительно с кадрами военной украинской реальности, в единое полотно (круг).

Опера-реквием “Иов” Влада Троицкого, Романа Грыгорива и Ильи Разумейко — лауреат в номинации «Театральное искусство».

В то же время победителей в номинации «Киноискусство» в этом году нет, поскольку представленные ленты – «Какофонія Донбасу» и «Будинок «Слово» – не соответствуют по масштабу сути премии.