Apple не разрешает злодеям в фильмах пользоваться iPhone – режиссер "Достать ножи"

Райан Джонсон подтвердил теорию фанатов о том, что антигероям запрещено пользоваться техникой компании.

Режиссер «Последних Джедаев» и «Достать ножи» Райан Джонсон заявил, что Apple не разрешает злодеям в фильмах пользоваться iPhone.

Читайте такжеДетективный фильм "Ножи наголо" с Дэниэлом Крэйгом получит продолжениеОб этом он рассказал в интервью Vanity Fair.

Джонсон привел в пример кадр из фильма «Достать ножи», где Линда Драйсдэйл (её роль исполняет Джейми Ли Кертис) держит в руках смартфон на Android.

«Есть еще одна забавная вещь. Не знаю, могу ли я об этом рассказать или нет. Это не что-то развратное, но это может навредить мне в моем следующем загадочном фильме, который я сделаю. Но я скажу, потому что это очень интересно. Apple разрешают использовать в фильмах iPhone, но не злодеям. Это очень важно, если вы смотрите какой-либо загадочный фильм. О нееет, теперь каждый режиссёр, у которого в фильме есть тайный злодей, захочет меня прикончить прямо сейчас», – отметил Райан Джонсон.

Таким образом Джонсон подтвердил теорию фанатов о том, что злодеям запрещено пользоваться техникой Apple.

Ранее УНИАН писал, как инвестор Apple Уоррен Баффет отказался от дешевой «раскладушки» и купил iPhone.