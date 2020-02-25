LucasFilm анонсировала новую эпоху саги "Звездные войны" (видео)

События “Высокой Республики” будут разворачиваться приблизительно за 200 лет до событий кинофильмов.

Компания LucasFilm презентовала запуск принципиально новой эпохи фантастической вселенной “Звездные войны”, которая получит название “Высокая Республика”.

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Как сообщается на официальном сайте франшизы Star Wars, события “Высокой Республики” будут разворачиваться приблизительно за 200 лет до событий кинофильмов. Это предоставит авторам полную творческую свободу, ведь новые произведения никак не будут затрагивать события и персонажей уже имеющегося контента.

Авторы описывают новую эпоху вселенной как “золотой век” Республики и Ордена Джедаев - период оптимизма и мирной экспансии. В то же время галактика столкнется с новой, невиданной ранее угрозой.

В сети на основании концепт-артов допускают, что новыми врагами республики могут стать армии фракции, известной как Nihil. Ее представители выглядят как своеобразные “космические варвары”.

“Первая фаза” новой эпохи будет включать в себя ряд книг и комиксов для разных возрастов. О перспективе появления сериалов и фильмов в рамках эпохи пока официально не сообщается.

Напомним, финальный, девятый эпизод киносаги “Звездные войны” вышел в декабре прошлого года.