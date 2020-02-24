Украинский фильм "Посторонний" победил на кинофестивале Monsters of Horror в США

В украинский прокат картина выйдет в этом году.

В США на международном кинофестивале Monsters of Horror украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации "Лучший иностранный полнометражный фильм".

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Как сообщает Госкино в соцсети, режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Это уже девятая международная награда "Постороннего".

В украинском кинопрокате "Посторонний" ожидается в 2020 году.