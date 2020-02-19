Украинский студент подписал контракт со Стивеном Кингом и снимет по его роману фильм

19-летний парень получил права на экранизацию романа "Велотренажер" всего за $1.

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с одним из самых популярных писателей современности Стивеном Кингом. 19-летний парень получил права на экранизацию романа "Велотренажер" всего за $1. На реализацию проекта у него есть время до конца 2020 года.

Об этом пишет Yabl.

Так, Валентин Лавренюк решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment.

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Произведение "Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Ранее Кинг запустил программу Dollar Baby, в рамках которой он продает права на экранизацию своих рассказов школьникам и студентам-кинематографистам. Отправив заявку, 19-летний Лавренюк получил положительный ответ и теперь намерен снять свой дебютный короткометражный фильм. Этим самым студент надеется продолжить дело отца, генпродюсера Solar Media Entertainment.

Как сообщал УНИАН, ранее российская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга.