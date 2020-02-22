Начиталась комментариев: Jerry Heil кардинально изменила постановку выступления в финале Нацотбора на Евровидение (видео)

По словам певицы, она очень расстроилась за конструктивную критику ее номеру в Сети, поэтому две недели восстанавливалась.

Популярная украинская певица Jerry Heil, которая на днях выпустила новую композицию под названием #НЕБЕЙБІ, выступила в финале нацотбора на "Евровидение-2020".

Исполнительница спела песню Vegan, которая принесла ей второе место в первом полуфинале.

Интересно, что свой финальный номер певица начала с того, что на сцене она, как и в полуфинале, появилась из холодильника и однако во всем остальном выступление категорически отличался от предыдущего.

Jerry Heil отметила, что решила сменить номер, через то, что выступление в полуфинале имел вид "цирка шапито" и она перестаралась.

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Так на сцене полуфинала аритска появилась в нежно голубом костюме, который напомнил пижаму и вместо танцоров в костюмах разных овощей и зверей осталось только две танцовщицы.

По словам певицы, она очень расстроилась за конструктивную критику ее номеру в Сети, поэтому две недели восстанавливалась.

Судьи разделились в своих вораженнях от номера.

Так, например, Андрей Данилко отметил, что полуфинальный витсуп участницы ему понравился больше, поскольку передавал настроение песни.

А вот Тина Кароль и Виталий Дроздов посоветовали певице не читать комментариев, а делать то, что чувствует.