Три афроукраинки с FO SHO зажгли Нацотбор горячим американским хип-хопом

Вокалистки вспомнили про украинского художника-авангардиста Казимира Малевича.

Харьковская группа трех афроукраинок "FO SHO" зажгли сцену второго полуфинала Национального отбора Евровидения-2020 украино-англоязычным хип-хопом.

В песни певицы, в частности, высмеяли современное искусство и вспомнили про украинского художника-авангардиста Казимира Малевича.

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"Когда мы шли по улице Казимира Малевича в Киеве, мы загуглили, кто он такой. Когда мы узнали, что он из Киева, мы ошалели. А когда мы узнали о содержании и философию "Черного квадрата", нас это покорило. Это было inspiration", – рассказала одна из участниц группы.

"Я, как вокалистка, сейчас аплодировала вам стоя. Это - огонь, вам рукоплескал весь зал, потому что это было реально космически. Это музыкально, это современно, это с идеологией. Это неожиданно. Видеть и слышать такую музыку на Евровидении - неожиданно. Для Украины это резонанс. Я с вами бы спела", – прокомментировала член жюри Тина Кароль.

Полное видео можно посмотреть по ссылке.

Первый этап Нацотбора Евровидение 2020 Украины состоялся в прошлую субботу. В финал тогда вышли трое участников, которые набрали наибольшее количество баллов от жюри и зрителей: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Евровидение 2020 Украина происходит ежегодно накануне проведения одноименного международного песенного конкурса. Победитель национального отбора будет представлять Украину на сцене с участниками из десятков других стран. Евровидение 2020 онлайн традиционно проводят национальные телеканалы.

Евровидение 2020 второй полуфинал пройдет уже 15 февраля в 19.00, а финал – 22 февраля. В этом году 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае.