Disney взялась за работу над сиквелом "Аладдина"

Вторая часть будет базироваться на полностью оригинальном сценарии.

Компания Disney разрабатывает вторую часть фильма-сказки «Аладдин».

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Как сообщает Variety, над продолжением работают сценаристы Джон Гатинс и Андре Берлофф. Сиквелом будет заниматься команда продюсеров первой части.

В данный момент неизвестно, вернется ли в кресло режиссера Гай Ричи, ответственный за первую часть. Продюсеры надеются, что к своим ролям в сиквеле вернутся Мена Массуд (Алладин), Наоми Скотт (Жасмин) и Уилл Смит (Джинн).

Первый «Аладдин» вышел в 2019 году и был киноадаптацией хитового мультфильма Disney 1992 года. Вторая часть будет базироваться на оригинальном сценарии.

Ранее Disney представила финальный трейлер фильма "Мулан".