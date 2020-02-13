Disney взялась за работу над сиквелом "Аладдина"
09:32, 13 февраля 2020Кино и музыка
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Вторая часть будет базироваться на полностью оригинальном сценарии.
В Голливуде снимут вторую часть "Аладдина" / Facebook
Компания Disney разрабатывает вторую часть фильма-сказки «Аладдин».
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Как сообщает Variety, над продолжением работают сценаристы Джон Гатинс и Андре Берлофф. Сиквелом будет заниматься команда продюсеров первой части.
В данный момент неизвестно, вернется ли в кресло режиссера Гай Ричи, ответственный за первую часть. Продюсеры надеются, что к своим ролям в сиквеле вернутся Мена Массуд (Алладин), Наоми Скотт (Жасмин) и Уилл Смит (Джинн).
Первый «Аладдин» вышел в 2019 году и был киноадаптацией хитового мультфильма Disney 1992 года. Вторая часть будет базироваться на оригинальном сценарии.
Ранее Disney представила финальный трейлер фильма "Мулан".
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