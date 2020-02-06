Вышел дублированный трейлер мультфильма "Миньоны: Становление злодея" (видео)
09:32, 06 февраля 2020Кино и музыка
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В украинский прокат мультфильм выйдет 2 июля 2020 года.
Продолжение будет называться "Миньоны: Становление злодея" / скриншот
Студия Illumination выпустила первый полноценный трейлер второй части анимационного фильма "Миньоны".
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Режиссерское кресло вновь займет Кайл Балда. Продолжение будет называться "Миньоны: Становление злодея".
Этим летом миньоны, желтые и неугомонные повелители миллионов, проведут вас туда, где все началось. Взрывной юмор и большая мечта одного парня стать величайшим злодеем человечества - еще юный Грю, известный по мультфильмам "Гадкий Я", постарается доказать другим злодеям, насколько он гадкий.
В украинский прокат мультфильм выйдет 2 июля 2020 года.
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