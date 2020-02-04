Спорт, любовь и драйв под хит Alyona Alyona: вышел второй трейлер украинской спортивной драмы "Пульс" (видео)

Украинская полнометражная спортивная драма "Пульс" выйдет в широкий прокат в марте 2020 года.

Авторы спортивной драмы Пульс представили второй официальный трейлер фильма. Живи, мечтай, преодолевай - так в трех словах можно описать фильм, в основу которого положена реальная истории украинской легкоатлетки, чемпионки Оксаны Ботурчук.

Трейлер сопровождает жизнеутверждающий хит Аlyona Аlyona "Як би я була не я". Он стал настоящим лейтмотивом фильма.

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Юная украинская легкоатлетка Оксана живет в маленьком городке, ее большая мечта - попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти лишается зрения.

Кажется, что теперь у Оксаны нет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако девушка не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

«Этот трейлер - квинтэссенция огромного труда команды фильма. Мы показали главную суть истории, но в то же время сохранили некоторую интригу. Сейчас, когда я просматриваю финальную версию, то чувствую какие-то невероятные, просто фантастические эмоции. Потому что в этом видео - два года жизни людей, которые усердно работали над фильмом, чтобы рассказать эту историю», - поделился режиссер фильма Сергей Чеботаренко.

Аalyona Аlyona, комментируя выход трейлера, напомнила, что мечты сбываются благодаря вере в них: «Пример настоящей любви. Не важно в какое время и в какой семье ты рождаешься, даже в каком теле. Важно, как ты относишься к себе. Вера и любовь ставят на ноги даже самых слабых, поэтому я искренне рада, что мы можем узнать об этой истории жизни и погрузиться в нее глубже, пережить ее вместе с героиней и обязательно взять что-то для себя. Мечты сбываются благодаря нам!»

лавные роли в фильме исполнили Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Алексанр Кобзарь и другие.

Фильм "Пульс" выйдет в украинский прокат 19 марта 2020.

Трейлер фильма "Пульс": видео