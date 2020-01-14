Рекорд: "Джокер" получил номинации в 11 категориях на "Оскар"

Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 9 февраля.

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в понедельник стал лидером по количеству номинаций на премию «Оскар», претендуя на престижную награду в 11 категориях.

Об этом сообщает REUTERS.

В категории «Лучший фильм» картина будет соревноваться с лентами «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в Голливуде» и «Паразиты».

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На «Оскар» в категории «Лучший актер» претендуют: Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ди Каприо («Однажды в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Гоакін Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

За награду «Лучшая актриса» будут бороться Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»).

Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 9 февраля.