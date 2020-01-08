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Режиссер "Аватара" показал, как будет выглядеть продолжение ленты

14:07, 08 января 2020
Кино и музыка
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На рисунках можно разглядеть инопланетные ландшафты и главных героев фильма / фото twitter.com/officialavatar

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Несколько концепт-артов из сиквела фантастической ленты он опубликовал на официальной странице Twitter проекта.

"В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а будете исследовать новые уголки мира", - отметил режиссер под кадрами.

На рисунках можно разглядеть инопланетные ландшафты и главных героев фильма, которые оседлали крупных животных и охотились на рыбу с копьем. 

О сюжете нового "Аватара" известно только то, что события развернутся через несколько лет после первой части, а у главных героев появится дочь.

Отмечается, что премьера сиквела запланирована на декабрь 2021 года.

Всего у режиссера Джеймса Кэмерона запланировано три фильма-продолжения "Аватара". 

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Теги: #кино