Режиссер "Аватара" показал, как будет выглядеть продолжение ленты

Премьера сиквела запланирована на декабрь 2021 года.

Режиссер культовой ленты "Аватар" Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы.

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Несколько концепт-артов из сиквела фантастической ленты он опубликовал на официальной странице Twitter проекта.

"В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а будете исследовать новые уголки мира", - отметил режиссер под кадрами.

На рисунках можно разглядеть инопланетные ландшафты и главных героев фильма, которые оседлали крупных животных и охотились на рыбу с копьем.

In the #Avatar sequels, you just won't return to Pandora — you'll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

О сюжете нового "Аватара" известно только то, что события развернутся через несколько лет после первой части, а у главных героев появится дочь.

Отмечается, что премьера сиквела запланирована на декабрь 2021 года.

Всего у режиссера Джеймса Кэмерона запланировано три фильма-продолжения "Аватара".