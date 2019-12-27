"Я нарисую на снегу х*й": Бьянка выпустила матерную песню (видео)

Многие подписчики в комментариях раскритиковали композицию Бьянки.

Российская R&B и рэп-исполнительница Татьяна Липницкая, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка, удивила фанатом новой песней.

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Новая композиция называется "На снегу". Street-видео к песне артистка опубликовала на своем YouTube-канале.

В новой работе певицы есть такие слова: "Я нарисую на снегу х*й" и "В этот х*й ты просто подуй". Многие подписчики в комментариях раскритиковали композицию Бьянки.

Ранее Бьянка ошарашила сеть новым откровенным фото на балконе без трусов.