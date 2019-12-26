С Пугачевой и Галкиным: украинский певец снялся в новогоднем фильме Ивлеевой (видео)

В фильме с российскими звездами снялся украинский рэпер Kyivstoner.

Телеведущая Настя Ивлеева представила на своем YouTube-канале собственную версию новогоднего "Голубого огонька" под названием "Поездатый Новый год 2020!", в котором снялось много звезд, в том числе семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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По сюжету праздничного часового выпуска Настя садится в последнюю в уходящем году электричку до Москвы, в которой встречается с Максимом Галкиным (который, к слову, теряет память) и украинским рэпером Kyivstoner-ом. Также в фильме снялся украинский ведущий и блогер Антон Птушкин.

Через какое-то время по стечению обстоятельств они вместе отправляются в замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь, где планируют встретить Новый год.