Скриптонит выпустил новый альбом "2004" (аудио)

В альбоме - 24 трека.

Рэпер Скриптонит представил свой новый альбом «2004». В записи релиза приняли участие Andy Panda, Райда, Скит и 104.

Читайте также"Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество": зрелищная сказка от Сашка Лирника для всей семьи (обзор)

!Я начал писать этот альбом чуть больше года назад. Рэп-альбом записывать я не собирался, но тем не менее новые песни писались и почему-то довольно легко. В альбоме - 24 трека, но песен - всего 16, остальное - это интерлюдии и небольшие приветы от моих друзей. Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам, хоть и на других записях большая часть музыки тоже была моей. В нем нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Наверное, потому что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись", - рассказал музыкант.