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Опубликован новый трейлер криминальной комедии "Джентельмены" Гая Ричи (видео)

20:37, 23 декабря 2019
Кино и музыка
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Мэтью Макконахи сыграл наркоторговца у Гая Ричи / скриншот - Youtube, STX Entertainment

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Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм, Хью Грант и Мишель Докери.

Сюжет «Джентельменов» посвящен американцу Микки Пирсону, который построил в Лондоне успешный «бизнес» по сбыту марихуаны, а теперь пытается продать его.

В США лента выйдет на экраны 24 января 2020 года.

В ноябре обладатель "Оскара" Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram и "взорвал" сеть.

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Теги: #трейлер#кино