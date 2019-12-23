Опубликован новый трейлер криминальной комедии "Джентельмены" Гая Ричи (видео)
20:37, 23 декабря 2019Кино и музыка
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Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм, Хью Грант и Мишель Докери.
Мэтью Макконахи сыграл наркоторговца у Гая Ричи / скриншот - Youtube, STX Entertainment
В сети появился второй трейлер криминальной комедии «Джентельмены» режиссера Гая Ричи.
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Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм, Хью Грант и Мишель Докери.
Сюжет «Джентельменов» посвящен американцу Микки Пирсону, который построил в Лондоне успешный «бизнес» по сбыту марихуаны, а теперь пытается продать его.
В США лента выйдет на экраны 24 января 2020 года.
В ноябре обладатель "Оскара" Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram и "взорвал" сеть.
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