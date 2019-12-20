Вышел дублированный трейлер фантастического шпионского триллера Tenet от Кристофера Нолана (видео)

В фильме снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Джон Дэвид Вашингтон.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана Tenet / «Довод». Этот талантливый режиссер известен по таким фильмам, как «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Престиж» и трилогии «Темный рыцарь».

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Новый фильм представляет собой шпионский триллер с элементами фантастики и других жанров, причем сам Кристофер Нолан считает его своей самой амбициозной работой, так как крупномасштабные съемки с огромным составом актеров и дорогими декорациями велись в семи различных странах. Судя по трейлеру, нас ждет не обычный фильм в стиле Джеймса Бонда, а сложное многоуровневое творение со скрытыми смыслами, управлением временем и другими ходами в стиле Нолана.

В фильме снялись Роберт Паттинсон («Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки»), Элизабет Дебики («Агенты UNCLE»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Кеннет Брана («Гарри Поттер и тайная комната»), Майкл Кейн («Интерстеллар») и другие.