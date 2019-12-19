Рассел Кроу сыграет знаменитого британского шеф-повара Марко Пьера Уайта

Актер также напишет сценарий и выступит режиссером проекта.

Рассел Кроу снимет фильм о знаменитом британском шеф-поваре Марко Пьере Уайте и сыграет в нем главную роль.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на самого кулинара, передает 112.ua. "Я только что подписал соглашение. Рассел написал сценарий, компания Рассела его продюсирует, Рассел будет режиссером и сыграет третьего или четвертого Марко. Ведь когда снимают фильм о твоей жизни, то это сразу несколько тебя, особенно когда тебе уже почти 60 лет", - рассказал Уайт.

Скорее всего в фильме Уайта сыграют несколько актеров разного возраста.

О дате выхода картины пока не сообщается.

Марко Пьер Уайт стал знаменит после того, как в возрасте 24 лет стал главным поваром ресторана Harveys. В 1995 году он стал самым молодым шеф-поваром, получившим три звезды Мишлен.

В основе фильма - автобиография Марко Пьера под названием "Дьявол на кухне: Секс, боль, безумие и становление великого шеф-повара". В книге рассказывается о том, как Уайт стал одним из самых знаменитых шеф-поваров в мире, своего рода рок-звездой в кулинарии. Уайт прославился не только своими ресторанными проектами, но и взрывным характером, который особенно ярко проявился в созданной им в 2007 году телепрограмме "Адская кухня", которая стала невероятно популярна во всем мире.