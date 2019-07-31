Netflix показала тизер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино и Робертом де Ниро (видео)
Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Это экранизация романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома».
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В центре сюжета - киллер по прозвищу Ирландец, которого играет Роберт Де Ниро, убивший множество гангстеров по заказу криминального босса Рассела Буффалино (Джо Пеши). Ирландец рассказывает запутанную историю подпольного мира - о своих преступлениях и загадочном исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).
Для некоторых сцен Скорсезе использовал компьютерные спецэффекты, чтобы «омолодить» актеров и показать эпизоды из прошлого их героев.
Премьера фильма намечена на осень 2019-го года.