Верка Сердючка "оросила" фанатов, выпустив новый хит (видео)

Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция Make It Rain Champagne, что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".

Верка Сердючка представила новую песню Make It Rain Champagne. Она удивила фанов новым звучанием.

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Впервые эту композицию Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, спел 12 ноября на концерте в Киеве.

Песня называется "Make It Rain Champagne". В переводе на русский – "Сделай дождь из шампанского".

"Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня!", "Четкая песня", "Абсолютно новый уровень", "Суперхит", "Однозначно хит с прицелом на Евровидение!", - пишут в комментариях.

Ранее Верка Сердючка стала специальным гостем на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Артистка вышла в конце концерта, чтобы исполнить свою новую песню Make It Rain Champagne. На сцене звезда появилась в костюме, в котором представляла Украину на Евровидении в 2007 году.