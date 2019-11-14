Верка Сердючка представила новую песню (видео)

Песня называется Make It Rain Champagne.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KP.UA (@kp_ukraine) 12 Ноя 2019 в 3:02 PST

Верка Сердючка стала специальным гостем на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Артистка вышла в конце концерта, чтобы исполнить свою новую песню.

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Певица назвала исполнение новой композиции не премьерой, а репетицией, передает "КП".

Песня называется Make It Rain Champagne ("Сделай дождь из шампанского"). На сцене звезда появилась в костюме, в котором представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Специально для выступления ей пришлось забрать наряд из музея в Стокгольме, где он хранится.

Зал слушал песню стоя. Осадчая попросила Верку Сердючку исполнить хит на бис, чего она, судя по реакции, не ожидала.

Напомним, украинская звезда Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения, финал которого прошел в Тель-Авиве.