Первая волна билетов на Евровидение распродана за несколько часов

Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.

Сегодня, 12 декабря, стартовала первая волна продажи билетов на песенный конкурс Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды), а уже буквально через пару часов все они были распроданы.

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Как сообщается на сайте eurovision.tv, это первая волна из трех, билеты второй и третьей волны будут выставлены на продажу в январе и середине марта. Точные даты назовут позже.

Билеты продают как на полуфиналы, так и на финал. Традиционно можно будет приобрести квитки на репетицию (Family Show) или генеральный прогон (Jury show). Стоимость билетов от 18 до 248 евро.

Организаторы настоятельно рекомендуют покупать билеты только через официальных партнеров - Paylogic и Ticketswap.

Как сообщал УНИАН, 16 октября стартовал Национальный отбор на Евровидение. Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал (22 февраля), во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Международный песенный конкурс Евровидение состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.