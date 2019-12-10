"Мстители" и "Игра престолов": Twitter назвал самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

Самым обсуждаемым в Twitter актером стала звезда "Человека-паука" и "Мстителей" - Том Холланд.

В соцсети Twitter подвели итоги 2019 года, назвав, среди прочего, самые обсуждаемые пользователями фильмы и сериалы. Читайте такжеЧто посмотреть в кино: топ-5 фильмов декабря 2019 (видео) Соответствующий отчет представлен в блоге соцсети. Отмечается, что во внимание принимался не общий объем твитов, а число людей, которые твитили на конкретную тему. Twitter – самые обсуждаемые сериалы 2019 «Игра престолов» «Очень странные дела» «Симпсоны» «Бумажный дом» (La casa de papel) «Анатомия страсти» «Остров любви» «Одиночество в сети» «Гриффины» «Ходячие мертвецы» «Нарко» Twitter – самые обсуждаемые фильмы 2019 «Мстители: финал» «История игрушек 4» «Джокер» «Человек-паук: вдали от дома» «Король-Лев» «Дитя погоды» «Капитан Марвел» «Оно 2» «Звездные Войны: Восход Скайуокера» «Холодное сердце 2» Самые обсуждаемые актеры 2019 – Twitter Том Холланд Крис Эванс Зендая Роберт Дауни-младший Камерон Бойс Киану Ривз Крис Хемсворт Канна Хасимото Дженифер Лопез Марк Руфалло Ранее голливудская ассоциация иностранной прессы сегодня огласила полный список номинантов 77 церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

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