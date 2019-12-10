"Мстители" и "Игра престолов": Twitter назвал самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года
14:04, 10 декабря 2019Кино и музыка
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Самым обсуждаемым в Twitter актером стала звезда "Человека-паука" и "Мстителей" - Том Холланд.
Соцсеть Twitter рассказала об итогах 2019 года - что обсуждали чаще всего / REUTERS
В соцсети Twitter подвели итоги 2019 года, назвав, среди прочего, самые обсуждаемые пользователями фильмы и сериалы.
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Соответствующий отчет представлен в блоге соцсети. Отмечается, что во внимание принимался не общий объем твитов, а число людей, которые твитили на конкретную тему.
Twitter – самые обсуждаемые сериалы 2019
- «Игра престолов»
- «Очень странные дела»
- «Симпсоны»
- «Бумажный дом» (La casa de papel)
- «Анатомия страсти»
- «Остров любви»
- «Одиночество в сети»
- «Гриффины»
- «Ходячие мертвецы»
- «Нарко»
Twitter – самые обсуждаемые фильмы 2019
- «Мстители: финал»
- «История игрушек 4»
- «Джокер»
- «Человек-паук: вдали от дома»
- «Король-Лев»
- «Дитя погоды»
- «Капитан Марвел»
- «Оно 2»
- «Звездные Войны: Восход Скайуокера»
- «Холодное сердце 2»
Самые обсуждаемые актеры 2019 – Twitter
- Том Холланд
- Крис Эванс
- Зендая
- Роберт Дауни-младший
- Камерон Бойс
- Киану Ривз
- Крис Хемсворт
- Канна Хасимото
- Дженифер Лопез
- Марк Руфалло
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