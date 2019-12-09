"Джокер", "Ирландец", "Чернобыль": названы номинанты кинопремии "Золотой глобус 2020"
16:23, 09 декабря 2019Кино и музыка
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Торжественная церемония вручения премии состоится 5 января 2020 года.
Иллюстрация / REUTERS
Голливудская ассоциация иностранной прессы сегодня огласила полный список номинантов 77 церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».
Среди номинантов – самые успешные кино- и телепремьеры уходящего года. Торжественная церемония вручения премии состоится 5 января 2020 года. Список основных номинаций выглядит так:
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Лучший драматический фильм
- «1917»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Брачная история»
- «Два Папы»
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Синтия Эриво («Харриэт»)
- Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
- Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
- Шарлиз Терон («Скандал»)
- Рене Зельвегер («Джуди»)
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»)
- Антонио Бандерас («Боль и слава»)
- Адам Драйвер («Брачная история»)
- Хоакин Феникс («Джокер»)
- Джонатан Прайс («Два Папы»)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- «Меня зовут Долемайт»
- «Кролик ДжоДжо»
- «Достать ножи»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Рокетмэн»
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле
- Аквафина («Прощание»)
- Ана де Армас («Достать ножи»)
- Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бердатетт?»)
- Бини Фельдстейн («Образование»)
- Эмма Томпсон («В прямом эфире»)
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле
- Дэниел Крэйг («Достать ножи»)
- Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо»)
- Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
- Тэрон Эджертон («Рокетмэн»)
- Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)
Лучший анимационный фильм
- «Холодное сердце 2»
- «Как приручить дракона 3»
- «Король Лев»
- Потерянное звено
- История игрушек 4
Лучший фильм на иностранном языке
- «Прощание»
- «Боль и слава»
- «Паразиты»
- «Портрет девушки в огне»
- «Отверженные»
Лучший режиссёр
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
- Пон Чжун-хо («Паразиты»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Тодд Филипс («Джокер»)
Лучший сценарий к кинофильму
- «Брачная история» — Ноа Баумбак
- «Паразиты» — Пон Джун-хо и Хан Джин-вон
- «Два Папы» — Энтони МакКартен
- «Однажды… в Голливуде» — Квентин Тарантино
- «Ирландец» — Стивен Зеллиан
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Уловка-22»
- «Чернобыль»
- «Фосси/Вердон»
- «Самый громкий голос»
- «Невероятное»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Кристофер Эббот («Уловка-22»)
- Саша Барон Коэн («Шпион»)
- Рассел Кроу («Самый громкий голос»)
- Джаред Харрис («Чернобыль»)
- Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Кэйтлин Дэвер («Невероятное»)
- Джоуи Кинг («Притворство»)
- Хелен Миррен («Екатерина Великая»)
- Меррит Уивер («Невероятное»)
- Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
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