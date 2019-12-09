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"Джокер", "Ирландец", "Чернобыль": названы номинанты кинопремии "Золотой глобус 2020"

16:23, 09 декабря 2019
Кино и музыка
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Иллюстрация / REUTERS

Голливудская ассоциация иностранной прессы сегодня огласила полный список номинантов 77 церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

Среди номинантов – самые успешные кино- и телепремьеры уходящего года. Торжественная церемония вручения премии состоится 5 января 2020 года. Список основных номинаций выглядит так:

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Лучший драматический фильм

  • «1917»
  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Брачная история»
  •  «Два Папы»

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Синтия Эриво («Харриэт»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
  • Шарлиз Терон («Скандал»)
  • Рене Зельвегер («Джуди»)

  • Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»)
  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Хоакин Феникс («Джокер»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • «Меня зовут Долемайт»
  • «Кролик ДжоДжо»
  • «Достать ножи»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Рокетмэн»

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

  • Аквафина («Прощание»)
  • Ана де Армас («Достать ножи»)
  • Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бердатетт?»)
  • Бини Фельдстейн («Образование»)
  • Эмма Томпсон («В прямом эфире»)

  • Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

  • Дэниел Крэйг («Достать ножи»)
  • Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо»)
  • Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
  • Тэрон Эджертон («Рокетмэн»)
  • Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»)

Лучший анимационный фильм

  • «Холодное сердце 2»
  • «Как приручить дракона 3»
  • «Король Лев»
  • Потерянное звено
  • История игрушек 4

  • Лучший фильм на иностранном языке

  • «Прощание»
  • «Боль и слава»
  • «Паразиты»
  • «Портрет девушки в огне»
  • «Отверженные»

  • Лучший режиссёр

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
  • Пон Чжун-хо («Паразиты»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Тодд Филипс («Джокер»)

Лучший сценарий к кинофильму

  • «Брачная история» — Ноа Баумбак
  • «Паразиты» — Пон Джун-хо и Хан Джин-вон
  • «Два Папы» — Энтони МакКартен
  • «Однажды… в Голливуде» — Квентин Тарантино
  • «Ирландец» — Стивен Зеллиан

Лучший мини-сериал или телефильм

  •  «Уловка-22»
  •  «Чернобыль»
  • «Фосси/Вердон»
  • «Самый громкий голос»
  • «Невероятное»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кристофер Эббот («Уловка-22»)
  • Саша Барон Коэн («Шпион»)
  • Рассел Кроу («Самый громкий голос»)
  • Джаред Харрис («Чернобыль»)
  • Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кэйтлин Дэвер («Невероятное»)
  • Джоуи Кинг («Притворство»)
  • Хелен Миррен («Екатерина Великая»)
  • Меррит Уивер («Невероятное»)
  • Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

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Теги: #кино#Золотой Глобус