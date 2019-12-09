"Джокер", "Ирландец", "Чернобыль": названы номинанты кинопремии "Золотой глобус 2020"

Торжественная церемония вручения премии состоится 5 января 2020 года.

Голливудская ассоциация иностранной прессы сегодня огласила полный список номинантов 77 церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Среди номинантов – самые успешные кино- и телепремьеры уходящего года. Торжественная церемония вручения премии состоится 5 января 2020 года. Список основных номинаций выглядит так: Читайте такжеНазван лучший парк развлечений в 2019 году Лучший драматический фильм «1917»

«Ирландец»

«Джокер»

«Брачная история»

«Два Папы» Лучшая женская роль в драматическом фильме Синтия Эриво («Харриэт»)

Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Рене Зельвегер («Джуди»)



Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»)

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Хоакин Феникс («Джокер»)

Джонатан Прайс («Два Папы») Лучший фильм (комедия или мюзикл) «Меня зовут Долемайт»

«Кролик ДжоДжо»

«Достать ножи»

«Однажды… в Голливуде»

«Рокетмэн» Лучшая женская роль в комедии или мюзикле Аквафина («Прощание»)

Ана де Армас («Достать ножи»)

Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бердатетт?»)

Бини Фельдстейн («Образование»)

Эмма Томпсон («В прямом эфире»)



Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

Дэниел Крэйг («Достать ножи»)

Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо»)

Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)

Тэрон Эджертон («Рокетмэн»)

Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт») Лучший анимационный фильм «Холодное сердце 2»

«Как приручить дракона 3»

«Король Лев»

Потерянное звено

История игрушек 4

Лучший фильм на иностранном языке

«Прощание»

«Боль и слава»

«Паразиты»

«Портрет девушки в огне»

«Отверженные»



Лучший режиссёр

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Пон Чжун-хо («Паразиты»)

Сэм Мендес («1917»)

Тодд Филипс («Джокер») Лучший сценарий к кинофильму «Брачная история» — Ноа Баумбак

«Паразиты» — Пон Джун-хо и Хан Джин-вон

«Два Папы» — Энтони МакКартен

«Однажды… в Голливуде» — Квентин Тарантино

«Ирландец» — Стивен Зеллиан Лучший мини-сериал или телефильм «Уловка-22»

«Чернобыль»

«Фосси/Вердон»

«Самый громкий голос»

«Невероятное» Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме Кристофер Эббот («Уловка-22»)

Саша Барон Коэн («Шпион»)

Рассел Кроу («Самый громкий голос»)

Джаред Харрис («Чернобыль»)

Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон») Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме Кэйтлин Дэвер («Невероятное»)

Джоуи Кинг («Притворство»)

Хелен Миррен («Екатерина Великая»)

Меррит Уивер («Невероятное»)

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

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