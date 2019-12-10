Фильмы Disney в этом году установили мировой рекорд по кассовым сборам

Disney установил новый абсолютный рекорд среди голливудских студий.

В 2019 году фильмы студии Disney, которая уже назвала даты своих будущих проектов, собрали в мировом прокате более $10 млрд, установив новый абсолютный рекорд среди голливудских студий.

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Как сообщает 112.ua The Hollywood Reporter, Disney стал первой студией, которой удалось преодолеть эту отметку. При этом в прокат еще не вышел девятый эпизод "Звездных войн".

Отмечается, что почти треть этой суммы ($3,28 млрд) приходится на американский прокат, остальное ($6,72 млрд) - сборы в других странах.

Предыдущий рекорд в размере $7,6 млрд также принадлежал Disney и был установлен в 2016 году.

Последним хитом студии стал анимационный фильм "Холодное сердце-2", который уже собрал более $900 млн. Мультфильм может стать шестым для студии, получившим в прокате более $1 млрд в этом году. Ранее столько же заработали в прокате "Мстители: Финал" (собрав $2,7902 млрд, стал самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд "Аватара"), а также "Капитан Марвел", "Человек-паук: Вдали от дома", "Аладдин" и "История игрушек-4".