Disney предупредил об опасных вспышках света в новом эпизоде "Звездных войн"

Картина содержит несколько сцен с мерцающими огнями, которые могут повлиять на тех, кто подвержен фоточувствительной эпилепсии.

Кинокомпания Disney оповестила владельцев кинотеатров о необходимости информировать посетителей о наличии в фильме «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» визуальных эффектов и ярких вспышек света, которые могут вызвать приступы эпилепсии.

Об этом передает 112 Украина.

Читайте такжеСледующий эпизод "Звездных войн" снимут создатели "Игры престолов"«Из-за предосторожности мы рекомендуем вам разместить на кассе, на вашей официальной странице в сети, а также в других соответствующих местах, где ваши клиенты наверняка увидят его, уведомление следующего содержания: «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» содержат несколько сцен с мерцающими огнями, которые могут повлиять на тех, кто подвержен фоточувствительной эпилепсии или имеет другие фоточувствительные расстройства», – говорится в официальном письме.

В документе не уточняется, о каких именно эпизодах идет речь.

Отмечается, что создатели девятого эпизода также уведомили Фонд борьбы с эпилепсией, чтобы выработать совместную программу информирования членов организации.

Как ранее сообщал УНИАН, премьере нового эпизода «Звездных войн» посвятили партию «колы» со светящимися мечами.