Disney предупредил об опасных вспышках света в новом эпизоде "Звездных войн"
Кинокомпания Disney оповестила владельцев кинотеатров о необходимости информировать посетителей о наличии в фильме «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» визуальных эффектов и ярких вспышек света, которые могут вызвать приступы эпилепсии.
Об этом передает 112 Украина.
Читайте такжеСледующий эпизод "Звездных войн" снимут создатели "Игры престолов"«Из-за предосторожности мы рекомендуем вам разместить на кассе, на вашей официальной странице в сети, а также в других соответствующих местах, где ваши клиенты наверняка увидят его, уведомление следующего содержания: «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» содержат несколько сцен с мерцающими огнями, которые могут повлиять на тех, кто подвержен фоточувствительной эпилепсии или имеет другие фоточувствительные расстройства», – говорится в официальном письме.
В документе не уточняется, о каких именно эпизодах идет речь.
Отмечается, что создатели девятого эпизода также уведомили Фонд борьбы с эпилепсией, чтобы выработать совместную программу информирования членов организации.
Как ранее сообщал УНИАН, премьере нового эпизода «Звездных войн» посвятили партию «колы» со светящимися мечами.