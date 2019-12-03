Опубликован трейлер сольного фильма о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон

Фильм выйдет на экраны кинотеатров в мае 2020 года.

Компания Marvel опубликовала трейлер нового фильма своей супергеройской киновселенной, который будет посвящен Черной Вдове.

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Действие картины будет разворачиваться до событий «Мстителей». К роли Черной Вдовы возвращается Скарлетт Йоханссон. Фильм выйдет на экраны кинотеатров в мае 2020 года.

Ранее студия Disney назвала даты выхода своих будущих премьер. Так, помимо «Черной Вдовы», в 2020 году должен выйти еще один фильм Marvel – «Вечные».