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Опубликован трейлер сольного фильма о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон

10:14, 03 декабря 2019
Кино и музыка
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Появился первый трейлер Черной Вдовы / Скриншот - Youtube, Marvel Entertainment

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Действие картины будет разворачиваться до событий «Мстителей». К роли Черной Вдовы возвращается  Скарлетт Йоханссон. Фильм выйдет на экраны кинотеатров в мае 2020 года.

Ранее студия Disney назвала даты выхода своих будущих премьер. Так, помимо «Черной Вдовы», в 2020 году должен выйти еще один фильм Marvel – «Вечные».

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Теги: #супергерои#фильм Marvel