Опубликован трейлер сольного фильма о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон
10:14, 03 декабря 2019Кино и музыка
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Фильм выйдет на экраны кинотеатров в мае 2020 года.
Появился первый трейлер Черной Вдовы / Скриншот - Youtube, Marvel Entertainment
Компания Marvel опубликовала трейлер нового фильма своей супергеройской киновселенной, который будет посвящен Черной Вдове.
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Действие картины будет разворачиваться до событий «Мстителей». К роли Черной Вдовы возвращается Скарлетт Йоханссон. Фильм выйдет на экраны кинотеатров в мае 2020 года.
Ранее студия Disney назвала даты выхода своих будущих премьер. Так, помимо «Черной Вдовы», в 2020 году должен выйти еще один фильм Marvel – «Вечные».
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