Группа KAZKA выпустила еще один трек из нового альбома (видео)
Популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Твоєї крові".
Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 декабря, на YouTube-канале группы.
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"Хотя и бывшие никогда не оставляют твою жизнь просто так, и все же надо выбрать подходящее время и отпустить их навсегда. На самом деле лучшее время - сейчас. Ищи человека, который поможет забыть страхи. О ком смело сможешь сказать: "Мы с тобой одной крови", - прокомментировали свою новую работу музыканты.
"Именно этот хит будет близок к успеху "Плакала", "Очень-очень нравится, я в восторге", "Очень стильно", "Это бомбезно, не могу наслушаться", "Шикарная песня", "Это просто космос", - пишут поклонники.