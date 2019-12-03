Дуа Липа раскрыла название нового альбома

Релиз пластинки намечен на первую половину следующего года.

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа раскрыла название своего нового альбома.

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Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, пластинка будет называться Future Nostalgia. Точной даты выхода пока нет, но известно, что релиз состоится в первой половине 2020 года.

Также Дуа Липа анонсировала тур по Европе, который стартует 26 апреля в Мадриде.

По словам исполнительницы, при записи нового материала она вдохновлялась Гвен Стефани, Мадонной, Moloko, Blondie и OutKast.

Ранее Дуа Липа представила клип на песню Don’t Start Now, которая войдет в новый альбом певицы.