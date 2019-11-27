цей матеріал доступний українською

Опубликован ролик, посвященный персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец"

14:41, 27 ноября 2019
Кино и музыка
174 0
Аль Пачино сыграл в фильме главную роль \ скриншот с видео

Netflix опубликовал новый ролик со съемок гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman), посвященный персонажу Джимми Хоффе в исполнении Аль Пачино. 

Читайте такжеДе Ниро и Аль Пачино: опубликован новый трейлер драмы "Ирландец" Мартина Скорсезе

Фильм уже доступен для пользователей Netflix с 27 ноября этого года, передает 112.ua

В основе сюжета лежит популярная книга Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома" о жизни реального наемного убийцы Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец. Незадолго до смерти он рассказывает подробности своей карьеры и о том, как убил 25 человек, включая профсоюзного лидера Джимми Хоффе.

В "Ирландце" были использованы дорогие технологии, чтобы показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. В частности, Роберт Де Ниро стал молодым с помощью цифровой обработки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм