HBO показал новый тизер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

Премьера нового сезона ожидается в первой половине 2020 года.

HBO показал новый тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада", представляющий некую таинственную организацию Incite.

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"Мир сложный, запутанный и грязный. Но жизнь не должна быть такой. Будущее зависит от вас, и мы знаем вас. Incite другая", - говорит в тизере сооснователь этой новой компании Лиам Демпси-старший (Джефферсон Мейс).

Напомним, что основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие"), передает 112.ua.

Главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель. Также к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон.

Премьера нового сезона ожидается в первой половине 2020 года.

Сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

Второй сезон сериала стартовал на HBO 22 апреля этого года. В нем рассказывается история появления парка. В мае стало известно, что HBO принял решение продлить сериал "Мир Дикого Запада" на третий сезон.