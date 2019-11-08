Опубликован первый трейлер хоррора "Человек-невидимка" (видео)

Премьера фильма "Человек-невидимка" намечена на 27 февраля 2020 года.

Появился первый дублированный трейлер фантастического фильма ужасов "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса.

В картине снимались Элизабет Мосс, Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд. Постановкой займется режиссер Ли Уоннелл, он же напишет сценарий.

Премьера фильма "Человек-невидимка" намечена на 27 февраля 2020 года.

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Фантастический фильм ужасов «Человек-невидимка» снят по одноименному роману Герберта Уэллса, выданным в 1897 году. Сюжет несколько раз экранизировали - в 1934 году и дважды в 1984 - в СССР и Великобритании. Создатели фильма позиционируют его как римейк ленты 1934 года.

О начале работы над проектом объявили в 2007 году. Тогда наняли для написания сценария Дэвида Гойера ( «Темный рыцарь», «Темный город», «Человек из стали»). В 2016 стало известно, что сценариста заменили, а на главную роль рассматривается Джонни Депп. В января 2019 года сообщили, что Депп больше не претендует на роль. Стать сценаристом и режиссером ленты пригласили Ли Уоннелл, больше известного как актера, сценариста и продюсера. Это третья его работа на большом экране в качестве режиссера.