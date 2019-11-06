Режиссер "Джокера" пролил свет на судьбу одного из персонажей фильма

В картине нет четкого ответа на вопрос, что произошло с персонажем актрисы Зази Битц.

Режиссер и сценарист нашумевшей драмы «Джокер» Тодд Филлипс прокомментировал загадочную судьбу одного из персонажей ленты – соседки главного героя Софи.

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Так по сюжету между главным героем фильма Артуром Флеком и Софи завязывается роман, а под конец фильма выясняется, что Артур выдумал его. В картине нет четкого ответа на вопрос, что произошло с Софи. Фанаты гадали, была ли она убита обезумевшим Артуром.

В интервью IndieWire Филлипс пояснил, что Софи жива.

«Как режиссер и сценарист говорю – он не убивал ее. Нам нравится идея, что это почти как лакмусовая бумажка для зрителей, чтобы определить, насколько он безумен. Большинство людей, с которыми я говорил, считают, что Артур не убивал ее, потому что они поняли – он убивает лишь тех, кто навредил ему. Она [Софи] ничего ему не сделала. Большинство людей понимают, что даже как злодей, Артур живет по определенному моральному кодексу», - пояснил режиссер.

Напомним, картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля. После выхода в прокат фильм побил рекорд кассового сбора, собрав за выходные $93 миллиона. В мировом прокате фильм стал самым кассовым в истории среди картин с «взрослым» рейтингом R.

При этом, в США фильм спровоцировал скандал: картину обвиняли в романтизации насилия и неправильной презентации людей с психическими заболеваниями.