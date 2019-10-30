HBO снимет приквел "Игры престолов" о династии "матери драконов"

Действие в нем развернется за 300 лет до событий «Игры престолов» и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов.

Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов «Игры престолов».

Об этом сообщили The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники. По словам собеседников THR, об отмене проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Читайте такжеМного юмора, слезы и огромная доза вдохновения: в украинский прокат выходит фильм «Гонки на миллион»

Действие приквела по сценарию Голдман разворачивалось за тысячу лет до событий «Игры престолов» и было посвящено, в частности, первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей в новом сериале должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом. Как пишет THR, у руководства HBO возникли к ней претензии.

На фоне сообщений об отмене проекта с Наоми Уоттс HBO анонсировал съемки нового приквела. Он получит название «Дом драконов». Действие в нем развернется за 300 лет до событий «Игры престолов» и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин. HBO уже заказал 10 серий нового проекта.