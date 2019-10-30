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HBO снимет приквел "Игры престолов" о династии "матери драконов"

10:16, 30 октября 2019
Кино и музыка
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HBO уже заказал 10 серий нового проекта / фото hbo.com

Об этом сообщили The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники. По словам собеседников THR, об отмене проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман. 

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Действие приквела по сценарию Голдман разворачивалось за тысячу лет до событий «Игры престолов» и было посвящено, в частности, первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей в новом сериале должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом. Как пишет THR, у руководства HBO возникли к ней претензии.

На фоне сообщений об отмене проекта с Наоми Уоттс HBO анонсировал съемки нового приквела. Он получит название «Дом драконов». Действие в нем развернется за 300 лет до событий «Игры престолов» и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин. HBO уже заказал 10 серий нового проекта.

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Теги: #Игра Престолов#сериал Игра престолов