Много юмора, слезы и огромная доза вдохновения: в украинский прокат выходит фильм «Гонки на миллион»

Фильм расскажет вдохновляющую историю австралийки Мишель Пэйн, которая настойчиво тренируется, чтобы в 2015 году стать первой женщиной-жокеем, победившей в престижной гонке на лошадях Melbourne Cup.

Совсем скоро в украинский прокат выходит картина «Гонки на миллион», в оригинале называющийся «Ride Like a Girl», допремьерный показ которого состоялся в кинотеатре «Синема-Сити». Фильм расскажет вдохновляющую историю австралийки Мишель Пэйн, которая настойчиво тренируется, чтобы в 2015 году стать первой женщиной-жокеем, победившей в престижной гонке на лошадях Melbourne Cup.

Однако большой ошибкой будет воспринимать «Гонки» как фильм исключительно о спорте. Нет. Актрисе Рэйчел Гриффитс, для которой байопик о женщине-жокее стал режиссерским дебютом, удалось справиться с этим довольно сложным жанром и представить зрителю захватывающий, трогательный и вдохновляющий фильм, вдоволь приправленный качественным юмором.

«Гонки на миллион» не стали скучной документалкой или спортивной драмой для очень узкой целевой аудитории. Состязания, вокруг которых вращается сюжет, постоянно перебиваются трогательными сценами, заставляющими сопереживать героине (кое-кто в зале не скрывал скупую покатившуюся слезу) и веселыми, порой нелепыми ситуациями, от которых зрители, уже порядком уставшие от шуток ниже пояса, искренне смеялись.

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Стоит отдать должное актерам: им удалось вовлечь наблюдателей в происходящее и заразить их спортивным азартом. За сценой финального заезда на лошадях все в зале следили, замерев с открытыми ртами, а когда героине удалось выиграть – буквально, весь зал дружно хлопал прямо посреди фильма. Наверное, главное, что героям удалось передать зрителям через экран - это командный дух.

«Гонки» напоминают «Малышку на миллион» Клинта Иствуда: схожая тематика, зритель также остается в напряжении на протяжении всего фильма. При этом фильм Гриффитс получился чуть более юморным и жизнерадостным и чуть менее жестоким, что делает его отличным способом скоротать осенний вечер.

Ольга Броскова