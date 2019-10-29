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Много юмора, слезы и огромная доза вдохновения: в украинский прокат выходит фильм «Гонки на миллион»

16:05, 29 октября 2019
Кино и музыка
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«Гонки» напоминают «Малышку на миллион» Клинта Иствуда / пресс-служба

Совсем скоро в украинский прокат выходит картина «Гонки на миллион», в оригинале называющийся «Ride Like a Girl», допремьерный показ которого состоялся в кинотеатре  «Синема-Сити». Фильм расскажет вдохновляющую историю австралийки Мишель Пэйн, которая настойчиво тренируется, чтобы в 2015 году стать первой женщиной-жокеем, победившей в престижной гонке на лошадях Melbourne Cup.  

Однако большой ошибкой будет воспринимать «Гонки» как фильм исключительно о спорте. Нет. Актрисе Рэйчел Гриффитс, для которой байопик о женщине-жокее стал режиссерским дебютом, удалось справиться с этим довольно сложным жанром и представить зрителю захватывающий, трогательный и вдохновляющий фильм, вдоволь приправленный качественным юмором.

пресс-служба

«Гонки на миллион» не стали скучной документалкой или спортивной драмой для очень узкой целевой аудитории. Состязания, вокруг которых вращается сюжет, постоянно перебиваются трогательными сценами, заставляющими сопереживать героине (кое-кто в зале не скрывал скупую покатившуюся слезу) и веселыми, порой нелепыми ситуациями, от которых зрители, уже порядком уставшие от шуток ниже пояса, искренне смеялись. 

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Стоит отдать должное актерам: им удалось вовлечь наблюдателей в происходящее и заразить их спортивным азартом. За сценой финального заезда на лошадях все в зале следили, замерев с открытыми ртами, а когда героине удалось выиграть – буквально, весь зал дружно хлопал прямо посреди фильма. Наверное, главное, что героям удалось передать зрителям через экран - это командный дух.

«Гонки» напоминают «Малышку на миллион» Клинта Иствуда: схожая тематика, зритель также остается в напряжении на протяжении всего фильма. При этом фильм Гриффитс получился чуть более юморным и жизнерадостным и чуть менее жестоким, что делает его отличным способом скоротать осенний вечер.

Ольга Броскова

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Теги: #фильмы#премьера